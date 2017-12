Inget ont om spel, film och musik – men många av oss använder framför våra datorer för mindre lustfyllda saker saker. Vi kör kontorspaket, läser dokument i pdf-formatet och kommunicerar med andra med olika chattverktyg.

Naturligtvis kan vi betala dyrt för program som Microsoft Office, Acrobat och Indesign, men vi kan också välja gratisutmanare som Libreoffice, Flexipdf och Scribus.

Här samlar vi de bästa kontorsprogrammen och andra nyttoverktyg som är helt gratis.

Libreoffice: Gratisprogrammet som utmanar Microsoft Office

För de flesta av oss är ett kontorspaket ett måste. Visserligen finns det smarta molnalternativ som Google Drive, men de har inte lika många funktioner som ett ”riktigt” program.

Det mest kända kontorspaketet Microsoft Office kostar en tusenlapp för hemanvändare och vill du spara de pengarna fungerar gratisalternativet Libreoffice på samma sätt.

Programmen innehåller ungefär samma funktioner, och båda är svenskspråkiga och har svensk rättstavning. Libre Office är dessutom filkompatibelt med Microsoft Office. Det betyder att du kan öppna och spara dokument som är sparade i Microsoft Office-formatet, och du kan alltså jobba tillsammans med andra som kör Microsoft-paketet.

Program: Libreoffice

Ladda ner här!

Läs vår guide här!

Openoffice: Kontorsklassikern lever än

Openoffice är föregångaren till Libreoffice. De båda programmet splittrades 2010 på grund av en konflikt, och trots att det i grund och botten är samma program har de utvecklats lite olika sedan dess. Libreoffice har utvecklats mest sedan skilsmässan, men även Openoffice är förstås ett intressant alternativ.

Program: Openoffice

Ladda ner här!

Gör ditt gamla Office-paket nytt

Om du har en gammal version av Microsoft Office kan du inte spara filer i det nya filformat som infördes 2007.

Det finns dock en lösning, och det är att skaffa Microsofts kompatibilitetspaket. Det gör att du kan öppna, redigera och spara nya filer även i äldre Office-versioner.

Program: Microsoft Office kompatibilitetspaket

Installera från Microsoft Store!

Sway: Proffsigare presentationer

Både Microsoft Office och utmanarna innehåller en presentationsdel som är gjorda för projektor eller storbildskärm.

För den som i stället vill göra presentationer för webben finns Microsofts gratisprogram Sway. Det är uppbyggt kring så kallade kort som kan fyllas med exempelvis bilder, musik och filmer – plus text. För att du ska slippa tänka på designen finns det ett antal färdiga mallar.

Dina Sway-presentationer lagras i molnet och går att nå via valfri webbläsare eller via Windows 10-programmet Sway.

Program: Sway

Installera från Microsoft Store!

Läs vår guide här!

Mer än bara anteckningar

Microsoft Onenote är ett anteckningsprogram där det du skriver synkroniseras med Microsoft molntjänst. Men programmet kan också spara klipp från webben, lägga in ljud och bild, rita och skissa – och framför allt organisera allt material. Det är med andra ord perfekt för studenter och andra som jobbar med att hantera mycket information.

Ett annat populärt anteckningsprogram är Evernote, men det har numera ganska få funktioner i sin gratisversion.

Program: Onenote

Ladda ner här!

Program: Evernote

Ladda ner här!

Installera från Microsoft Store!

Scribus: Fullfjädrat layoutprogram

Ordbehandlingsdelen i våra kontorspaket har fått allt fler funktioner, men de är inte några fullfjädrade layoutprogram. För att göra det krävs program som Microsoft Publisher för cirka 1 300 kronor eller dyra proffsverktyg som Indesign eller Quark Xpress.

Ett bra gratisalternativ är Scribus. Det är fullmatat med avancerade verktyg, men det är tyvärr inte helt användarvänligt.

Program: Scribus

Ladda ner här!

Adobe Reader: Originalet för pdf-filer

Pdf är standardformatet för att läsa handböcker, tidningar och andra digitala dokument på datorn. Poängen är att layouten blir korrekt oavsett vilken dator du använder, men för att läsa dem måste du ha rätt program. Webbläsare som Edge klarar av det här från början, men ett bättre alternativ är en speciell pdf-läsare. Adobe, som ligger bakom pdf-formatet, har även tagit fram pdf-läsaren Reader, som är gratis att använda.

Program: Adobe Reader

Ladda ner här!

Foxit PDF Reader: En smidigare pdf-läsare

Det finns många program för att läsa pdf-filer. Foxit är exempelvis är mindre utrymmeskrävande än Adobe Reader, och det är också smidigare att använda.

Program: Foxit PDF Reader

Ladda ner här!

Cutepdf Writer: Gör egna pdf-filer…

För att skapa egna pdf-filer räcker det inte med Adobe Reader eller Foxit. Du behöver även ha ett speciellt program på datorn och Cutepdf Writer är ett bra gratisalternativ. Det enda du behöver göra är att skriva ut dokumentet från valfritt program – och använda Cutepdf i stället för din vanliga skrivare.

Program: Cutepdf Writer

Ladda ner här!

… och redigera dem med Flexipdf Basic

Ibland ser en pdf-fil inte riktig ut som vi önskar. Om vi vill flytta sidor och radera sidor eller slå ihop olika pdf-filer är vi hänvisad till det fullständiga programmet Acrobat, som kostar flera tusen kronor. Men det finns lyckligtvis även här ett gratisalternativ. Tyska uppstickaren Softmaker har tagit fram en gratisversion av programmet Flexipdf. Med hjälp av det gör du grundläggande redigering i pdf-filerna.

Program: Flexipdf Basic

Ladda ner här!





Thunderbird: Samla mejlen på datorn

Microsoft har skickat sitt mejlprogram Live Mail i graven, och nu ligger allt fokus på den inbyggda Windows 10-appen och molntjänsten Outlook.com. Många vill trots allt ha ett fullständigt mejlprogram på datorn och det bästa alternativet är svenskspråkiga Thunderbird. Du kan använda det för att läsa mejl som du får från en internetoperatör, ett företag – och också från gratistjänster som Gmail och Outloook.com

Program: Thunderbird

Ladda ner här!

Läs vår guide här!







Två smarta att göra-listor

Att skapa att göra-listor är bland det bästa man kan göra för att få ordning på tillvaron, och det finns förstås många digitala tjänster.

En av de bästa heter Todoist och förutom statiska listor kan du använda det för att skapa projekt. Det är praktiskt för den som jobbar med många olika saker. Todoist går att nå via valfri webbläsare (sv.todoist.com)

Ett annat smidigt alternativ är Microsoft Todo, som är uppföljaren till den populära Wunderlist.

Program: Todoist

Ladda ner här!

Installera från Microsoft Store!

Program: Microsoft Todo

Installera från Microsoft Store!





Open Live Writer: Skriv för bloggen

Du som har en blogg kan använda någon webbaserad tjänst för att hålla den uppdaterad. Om det känns långsamt och osmidigt är Open Live Writer ett alternativ. Programmet, som liknar Word, låter dig helt enkelt skriva texter för din blogg och sköta själva uppdateringen.

Programmet hette tidigare Windows Live Writer, men sedan ett par år drivs det fristående från Microsoft. I grund och botten är det dock samma problem.

Program: Open Live Writer

Ladda ner här!

Filezilla: Fixa filer till sajten

Du som har en egen hemsida behöver ibland hämta eller ladda upp filer med en teknik som kallas för ftp. Det här kräver ett speciellt ftp-program, och ett bra gratisalternativ heter Filezilla.

Program: Filezilla

Ladda ner här!





Flipboard: Skräddarsy en egen tidning

Nätet svämmar över av information, och utmaningen är att vaska fram det viktigaste.

Flipboard är en tjänst som samlar ihop nyheter från en rad olika källor exempelvis The Guardian, CNN, Wired, Cnet, Vogue och Fortune.

Du väljer själv vilka ämnen som intresserar dig en massor av olika områden. När du har gjort dina val samlar Flipboard ihop de nyheter som borde intressera dig i ett lockande gränssnitt. Bilder och texter blandas som om det vore en riktig tidning, och när du klickar på en nyhet så läser hos respektive sajt.

För att använda Flipboard måste du skapa ett konto, men när du har gjort det kan du komma åt din skräddarsydda tidning överallt. Tjänsten finns för webbläsare, som mobilapp – eller som program för Windows 10.

Program: Flipboard

Installera från Microsoft Store!





Adobe Digital Editions: Håll ordning på dina e-böcker

Gillar du att läsa e-böcker kan du skaffa programmet Adobe Digital Editions. Det används inte bara för att läsa e-böcker utan håller även ordning på dina böcker. Det är också en förutsättning för att du ska kunna låna böckerna gratis på biblioteket.

Program: Adobe Digital Editions

Ladda ner här!

Läs vår guide här!

Wattpad: Gratis e-böcker på engelska

Wattpad är ett program som ger dig tillgång till över tio miljoner e-böcker – helt gratis. Det finns både hela romaner och korta berättelser men du hittar inga storsäljare här. Det som erbjuds är böcker som är så gamla att upphovsrätten inte gäller eller böcker där författaren väljer att inte ta betalt.

Program: Wattpad

Installera från Microsoft Store!

Spara dina filer i molnet

En näthårddisk är en tjänst som låter dig lagra din information på stora serverdatorer. Filerna ligger alltså i säkert förvar – och det är lätt att dela dem med andra.

Den bästa tjänsten heter Dropbox, och om du installera deras synkprogram på datorn behöver du aldrig tänka på upp- och nedladdning. Allt du lägger i mappen Dropbox kopieras automatiskt till deras servrar, och om du gör en förändring så uppdateras filen omedelbart på servern. Programmet och två gigabytes lagringsutrymme är gratis, men du kan även köpa till 1 000 GB för tusen kronor om året.

Ett alternativ till Dropbox är att använda Microsofts konkurrent Onedrive där du får fem GB utan kostnad.

Program: Dropbox

Ladda ner här!

Program: Onedrive

Ladda ner här!







Gratis backup hos Google

Google Drive har samma upplägg som Dropbox, men har dessutom en backup-funktion. Förutom en gemensam Drive-mapp kan du låta flera mappar kopieras till Googles servrar. Eftersom varje dator behandlas som en separat enhet blir det alltså även ett verktyg för säkerhetskopiering.

Om de 15 gigabyte du får gratis inte räcker kan du betala 1 000 kronor för 1 000 GB.

Program: Google Säkerhetskopiera och synkronisera

Ladda ner här!

Läs vår guide här!

Två gigantiska näthårddiskar

Det utrymme du får hos Google och Dropbox kan kännas ganska snålt, men det finns mer generösa alternativ. Hos svenska uppstickaren Degoo får du exempelvis 100 gigabyte utan kostnad, och hos Mega får du 50 GB.

Upplägget är det samma som hos Dropbox: Installera programmet på din dator så synkroniseras innehållet till servrarna.

Program: Degoo

Ladda ner här!

Program: Mega

Ladda ner här!

Mhotspot: Dela uppkoppling på resan

På resande händer det att man bara får en enda internetuppkoppling. Många hotell erbjuder exempelvis bara kod till en enda pryl.

Lösningen kallas för internetdelning, och det är inbyggt i mobilen när du surfar via 3g- och 4g-nätet. I datorn saknas den funktionen, men med programmet Mhotspot fixar du det enkelt. Några antivirusprogram varnar för Mhotspot. Läs vår i vår guide.